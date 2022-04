O Procon de Campo Grande autuou uma agência bancária do Centro de Campo Grande, por descumprir o tempo de atendimento dos clientes. A fiscalização foi realizada nessa segunda-feira (25) após denúncia de um consumidor – através do telefone 156 -, que reclamava da demora para realização de serviços.

Os fiscais do Órgão foram até o banco e encontraram pessoas aguardando atendimento além do tempo limite previsto por lei. Um cliente havia emitido a senha às 12h41m e foi chamado às 15h41m; outro retirou às 13h49m e foi atendido às 14h45m.

De acordo com o Art. 4 I,II e III; Art. 6 II,III; Art. 22 da Lei municipal nº 8.078 e também da Lei 4303/05 Art. 1º e 2º, o consumidor deve aguardar um “tempo razoável” para o atendimento de até 15 minutos em dias normais, até 20 minutos em dias de pagamento de funcionários públicos e recebimento de tributos e, ainda, de até 25 minutos nas vésperas de feriados prolongados.

O subsecretário do Procon, Cleiton Thiago Almeida, orienta aos clientes entrar em contato com o órgão para relatar situações que ferem as relações consumeristas. “Ligue no 156 e tecle a opção 2. Um de nossos atendentes irá formalizar a denúncia, e orientar a pessoa de acordo com a necessidade, sempre em favor do consumidor”.

A agência bancária, que está localizada na Rua Treze de Maio, tem até dez dias para apresentar sua defesa na sede do Procon Municipal.

Serviço

Procon de Campo Grande

Endereço: Av. Afonso Pena, 3128.

Informações: 67 2020-1231

Canal de Denúncias: 156