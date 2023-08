Procon Municipal encontra variação de até 36,84% no gás de cozinha 13kg

Pesquisa divulgada pelo Procon Municipal aponta variação de 36,84% no preço do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Diante da redução de 3,9% por quilo no preço do gás liquefeito de petróleo (GLP), anunciada pela Petrobrás no último dia 30 de junho, a Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor iniciou um monitoramento para entender se a redução está sendo repassada aos consumidores.

Realizada nos dias 27 e 28 de julho, a pesquisa de preço do botijão de gás de cozinha de 13kg – o mais utilizado pelos consumidores residenciais e comércio de pequeno porte, consultou 25 estabelecimentos comerciais na Capital.

Na análise dos preços atuais, foi encontrada uma variação de 36,84%, sendo que o menor preço encontrado foi de R$ 95,00 e o maior preço de R$ 130,00.

Conforme o subsecretario de Proteção e Defesa do Consumidor, José Costa Neto, negociar com os revendedores é a melhor maneira de se obter o melhor preço. “As compras à vista dão ao consumidor essa possibilidade e pode garantir uma boa economia. Além disso, é importante sempre pesquisar antes da compra, pois poderão encontrar promoções pontuais nos estabelecimentos comerciais”.

O Procon Municipal alerta ainda ao consumidor sobre a importância de exigir nota fiscal de compra, pois esta é uma garantia que o botijão e o estabelecimento estão regulados pela ANP, e prestar atenção na marca do produto, pois influencia diretamente no valor final a ser pago pelo produto.

A pesquisa na íntegra pode ser conferida através do link:

https://drive.google.com/file/d/1YqDiPiaDPQPIvtKgl16P9mKRKcaRK5HC/view