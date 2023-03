Na semana do consumidor, entre os dias 14 e 17 de março, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Municipal), realiza o “Estamos Quites”, uma ação de negociação e renegociação de dívidas com o objetivo de combater a inadimplência e devolver crédito ao consumidor.

Como parte das atividades alusivas à Semana do Consumidor, nesta quarta-feira (15), entrou no ar o site oficial do Procon Municipal de Campo Grande que, conforme destacou o Subsecretário de Proteção e Defesa ao Consumidor, Cleiton Thiago Almeida Pereira, vai trazer transparência e agilidade aos serviços prestados. “O site é uma importante ferramenta que vai facilitar a vida do consumidor campo-grandense quando precisar fazer denúncias ou reclamações, por exemplo. Através dele, as pessoas podem acompanhar de perto nosso trabalho e nossas ações a favor da população, levando o Procon para mais perto ainda do cidadão”, explica.

Durante os quatro dias de evento, O Procon da Capital, com o apoio de parceiros como as concessionárias de água e energia Águas Guarirobas e Energisa, e as empresas de telefonia e internet Claro e Oi, oferece condições especiais para o pagamento de pendências que são exclusivas para o período da campanha, com descontos analisados pelos próprios colaboradores das empresas participantes.

Os interessados podem fazer consulta a SPC e Serasa junto à equipe da Associação Comercial de Campo Grande, além da inscrição no Cadastro Único, item indispensável para ter acesso a diversos programas sociais, serviço oferecido pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) presente no evento. Até a manhã desta quinta-feira (16), o Estamos Quites beneficiou mais de 300 consumidores.

O atendimento acontece das 8h às 17h30, na sede do Procon Municipal, localizado na Avenida Afonso Pena, 3128 – Centro.

Serviço

Evento: Campanha “Estamos Quites”

Local: Procon Municipal

Endereço: Av. Afonso Pena, 3128 – Centro

Data: de 14 a 17 de março

Horário: Das 8h às 17h30

Informações: 2020-1231