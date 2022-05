Ao realizar diligência em posto de combustível localizado à avenida Afonso Pena, a equipe de fiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS detectou irregularidade que consiste na existência de painel, forma de capa de material plástico transparente sobre o visor de duas das bombas, nada anormal se não fosse pelo fato de em uma delas, a capa conter um “rasgo” em um dos lados, dificultando a visualização do consumidor, conforme a posição em que estivesse quando do abastecimento.

Diante disso, os fiscais do órgão integrante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast, concederam prazo legal para os responsáveis pelo estabelecimento providenciarem solução para o problema.

Diante da anormalidade encontrada, o Procon Estadual orienta o consumidor de maneira geral a, cada vez que se dirigir a um posto de combustível, verificar se os números do painel estão “zerados” antes do início do abastecimento, e se o valor registrado na bomba é o mesmo na hora de efetivar o pagamento e, ainda, exigir que, no ato do abastecimento o frentista esteja acionando o “gatilho” para evitar que seja “injetado” apenas ar no tanque de combustível do veículo.