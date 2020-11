Inúmeras vezes reincidente em irregularidades no atendimento ao consumidor (clientes), o Bradesco teve, novamente, agência autuada pela fiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, órgão da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast, que, em atendimento a várias denúncias, esteve na unidade da avenida Afonso Pena, 4909.

No local foram constatadas, entre outras a ausência de senhas para registro de chegada e saída dos clientes, de maneira a não ser possível verificar o tempo de espera para atendimento, o que configura transgressão a Lei estadual que regula esse tipo de atendimento. Ressalte-se que a maioria das pessoas estavam aguardando para se dirigir às mesas sem ter ideia de quanto tempo demandaria.

A mesma agência incorreu em outra desobediência à legislação uma vez que não expõe no local informações a respeito do tempo máximo permitido para atendimento ficando os clientes sem orientação e se dispondo a perder horas para poder encaminhar suas demandas. Isso sem contar a existência de fila única na qual permanecem, inclusive pessoas que têm direito a atendimento prioritário como é o caso de idosos, gestantes, mães com crianças no colo, autistas e portadores de necessidades especiais.