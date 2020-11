O Procon Estadual realizou nesta quinta-feira (5), uma fiscalização em um supermercado da Capital, após receber várias denúncias de consumidores sobre irregularidades no estabelecimento. A vistoria aconteceu no supermercado Extra, localizado na rua Maracaju, e segundo o Procon, o estabelecimento é reincidente, e já registrou quase uma dezena de autuação. Na fiscalização foram encontrados produtos com prazo de validade expirada. Um exemplo são os 34 pacotes de petiscos para gatos, vencidos desde março.

Entre os produtos vencidos, também foram encontrados 7,5 kg de queijo, 7 kg de bacalhau, leite fermentado, pães de forma, snacks, requeijão, iogurte e 9,1 kg de achocolatado, além de ração para animais domésticos como é o caso de cães, gatos e pássaros. Foi detectada, também, a presença de produtos impróprios ao consumo por não conterem quaisquer informações, entre estes, 10,4 kg de queijo e potes de sorvete.

Procon ainda destaca que os funcionários tentaram dificultar o trabalho dos fiscais. Segundo informações, os funcionários teriam tirado os produtos vencidos das prateleiras, para esconder dos fiscais. No fim da fiscalização, os produtos considerados impróprios ao consumo foram danificados de modo a não ter condições de voltar à comercialização e descartados na presença dos fiscais.

Superintendente do Procon, Marcelo Salomão explica que o supermercado foi autuado e deve dar explicações sobre as irregularidades. “O supermercado foi autuado, isso não significa ainda a aplicação da sanção. Tem o prazo de 10 dias para apresentar a defesa, vamos julgar qual será a sanção, a multa pode chegar a R$ 50 mil”.