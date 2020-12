Um ano atípico em virtude da disseminação do coronavírus em território sul-mato-grossense, demonstrou a importância do fortalecimento da plataforma de serviços digitais. Os condutores cadastrados no Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) já estão se adaptando a versão digital dos documentos, exemplo disso é o salto no número de adesão à nova CDT (Carteira Digital de Trânsito) durante o ano de 2020.

Se de janeiro a novembro de 2019, apenas 19.811 sul-mato-grossenses utilizavam a versão digital do licenciamento, através do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito), esse número saltou para 119.610, no mesmo período deste ano, ou seja, um aumento de 503.7%. O aplicativo contempla a CNH em formato digital e todos os documentos dos veículos em nome da pessoa, além de oportunizar o pagamento de multas com até 40% de desconto.

O diretor-presidente, Rudel Trindade, explica que a CDT é uma versão eletrônica da carteira de motorista, que tem o mesmo valor jurídico do documento impresso e implica em custos para o cliente. “Praticidade, segurança e comodidade para o condutor são algumas das vantagens da versão digital”, afirma.

Por conta da pandemia da Covid-19, o condutor habilitado junto ao órgão, com o documento expedido desde o dia 13 de abril de 2020, já pode obter a habilitação digital, antes mesmo da versão impressa, seja para a renovação dos exames, primeira habilitação ou outros motivos.

CDT

O app da Carteira Digital de Trânsito foi desenvolvido pelo Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados) para o Ministério da Infraestrutura e oferece a opção de você gerenciar seus documentos de habilitação e do veículo, direto do seu celular, com o mesmo valor legal dos documentos impressos. Além disso, traz informações valiosas: vencimento da sua CNH, aviso de recall para o seu veículo e outras comunicações essenciais.

Aplicativo do Detran

O Detran-MS também avançou na tecnologia com relação ao seu aplicativo e integrou todos os serviços disponíveis no portal Meu Detran para o Detran Mobile em setembro de 2020. O que antes era possível emitir apenas os débitos e multas dos veículos, verificar a pontuação da habilitação e ter acessos aos postos de atendimento, passou a acessar a mais de 50 serviços.

O aplicativo Detran Mobile é gratuito e está disponível no app store e google play desde 2018. Além dos serviços digitais, o aplicativo traz o agendamento do atendimento presencial, telefones úteis e outras facilidades. Até o momento mais de 100 mil usuários já baixaram o aplicativo no Estado.