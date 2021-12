O Programa Alimenta Brasil (PAB), antigo PAA – Programa de Aquisição de Alimentos fechou 2021 atendendo 107 produtores da agricultura familiar de Campo Grande e região, beneficiando 23.308 famílias com um total de 68.575 pessoas. Este ano o PAB adquiriu 122.513,76 kg de alimentos, somando um total de 649.999,98 pagos aos produtores.

Dulcinéia Dourado Rocha Spindola, moradora no Ramez Tebet, mostrou estar feliz com a entrega semanal dos alimentos através da entidade Maná do Céu, uma das beneficiadas pelo programa. “Estamos vivendo um momento difícil; somos uma família de 5 pessoas e só meu marido trabalha. Os alimentos que recebemos da Prefeitura chegam sempre em boa hora e contamos semanalmente com eles para suprir as necessidades básicas da família”, afirma Dulcinéia.

Em Campo Grande o PAB é desenvolvido por meio da Superintendência do Agronegócio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), em parceria com a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania e a SAS.

“Com a conclusão dos trabalhos do PAB em 2021, a Prefeitura promove a inclusão econômica e social dos agricultores familiares, garantindo o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade necessárias, pelas pessoas em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade de Campo Grande” afirma Rodrigo Terra, secretário da Sidagro.

Sobre o Programa

O Programa Alimenta Brasil tem como finalidade incentivar a agricultura familiar, promovendo a inclusão econômica e social dos agricultores familiares mais pobres, além de promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade necessárias, pelas pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Entregues ao Banco de Alimentos do município, os alimentos foram doados às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, cadastradas na rede socioassistencial pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS). A lista completa de alimentos do antigo PAA somava mais de 60 itens, entre eles frutas e hortaliças.