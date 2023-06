Produção de café do Brasil em 2023/24 deve totalizar 66,4 milhões de sacas – USDA

A produção de café arábica está estimada em 44,7 milhões de sacas em 2023/24, contra 39,8 milhões de sacas em 2022/23. Enquanto o café robusta é de 21,7 milhões de sacas de 60 quilos em 2023/24, contra 22,8 milhões de sacas de 60 quilos em 2022/23.

O aumento do arábica em 12% em relação à safra anterior é devido as condições climáticas favoráveis nas regiões de cultivo. Já o declínio na produção do robusta – 5% abaixo da safra anterior – é devido a queda de produtividade causada pelas condições climáticas no Espírito Santo.

Para o adido do USDA, o consumo total no país em 2023/24 deverá ficar em 22,560 milhões de sacas, contra 22,450 milhões de sacas em 2022/23. A área deve ficar em 2,510 milhões de hectares em 2023/24, contra 2,495 milhões de hectares em 2022/23.

As exportações totais do país deverão alcançar 45,350 milhões de sacas em 2023/24, contra 36,645 milhões de sacas em 2022/23. Já as importações devem ficar em 75 mil sacas em 2023/24, mesmo valor da temporada anterior.

Os estoques finais de café da temporada 2023/24 no Brasil estão projetados em 2,685 milhões de sacas, no comparativo com 4,120 milhões de sacas em 2022/23.