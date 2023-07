Produção mundial de café estimada em 171,3 milhões de sacas contempla 98,6 milhões de café arábica (57,5%) e 72,7 milhões de sacas de café robusta (42,5%) no ano-cafeeiro 2022-2023

A produção de café, em nível mundial, estimada para o ano-cafeeiro 2022-2023, atingirá um volume físico equivalente a 171,3 milhões de sacas de 60kg. Desse total, 98,6 milhões de sacas serão da espécie de Coffea arabica (café arábica), montante que equivalerá a 57,5% da safra mundial, e, adicionalmente, 72,7 milhões de sacas da espécie de Coffea canephora (robusta+conilon), volume que corresponderá a 42,5% do total calculado para esse mesmo período. Essa performance mundial da produção cafeeira, caso tais estimativas se confirmem, representará um acréscimo na produção de aproximadamente 1,7%, na comparação com a safra do ano-cafeeiro anterior.

Em relação ao consumo, no mesmo período em destaque, também em nível global, as projeções indicam que o planeta demandará o correspondente a 178,5 milhões de sacas de 60kg, consumo que, caso se confirme, representará um modesto crescimento de 1,7% em relação ao do ano-cafeeiro 2022-2023. Entretanto, conforme se depreende de tais estimativas, caso seja feito um comparativo da produção total com o consumo mundial verifica-se que deverá haver um déficit de aproximadamente 7,2 milhões de sacas no ano-cafeeiro 2022-2023 no planeta.

Merece ressaltar que os dados estatísticos da performance da cafeicultura em nível mundial, objeto desta análise e divulgação, têm como referência o Relatório sobre mercado de Café – junho 2023, da Organização Internacional do Café – OIC, documento que se encontra disponível na íntegra no Observatório do Café, do Consórcio Pesquisa Café coordenado pela Embrapa Café.

Para tanto, a OIC procede aos seus registros oficiais e avaliações mensais da cafeicultura mundial considerando que o ano-cafeeiro compreende o período entre os meses de outubro a setembro das quatro grandes regiões cafeeiras do planeta classificadas pela Organização: América do Sul, Ásia & Oceania, América Central & México e África. E ainda que a OIC classifica os cafés da espécie Coffea arabica em três tipos: ‘Naturais Brasileiros’, ‘Suaves Colombianos’ e ‘Outros Suaves’; e, por fim, os cafés da espécie Coffea canefora em ‘Robustas’.

Com relação às exportações de todas as formas de café, exclusivamente no mês de maio de 2023, conforme consta dos dados do Relatório da OIC em pauta, verifica-se que tais vendas globais aos importadores pelos países produtores de café, das quatro regiões citadas definidas pela Organização, totalizaram 10,7 milhões de sacas de 60kg, volume físico que representou uma ligeira queda de 0,6%, na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

No caso específico, a região produtora Ásia & Oceania, exclusivamente no mês de maio deste ano, liderou as exportações de cafés com a venda de 3,94 milhões de sacas de 60kg, as quais corresponderam a aproximadamente 37% do total adquirido pelos países importadores. Na sequência, se destacou a região América do Sul – tradicionalmente a maior região produtora de café do planeta -, que exportou o equivalente a 3,47 milhões de sacas, volume que correspondeu a 32% do total vendido. Na terceira posição das exportações vem México & América Central, cujas exportações atingiram o montante de 2,14 milhões de sacas, o qual equivaleu a 20% do total vendido. E, por fim, a África se destacou com exportações de café que totalizaram 1,14 milhões de sacas, as quais equivaleram a aproximadamente 11% do total dessas vendas, em nível mundial, no mês em destaque.