Produção mundial de café foi estimada em 171,3 milhões de sacas de 60kg para safra 2022-2023

A produção mundial de café prevista para a safra 2022-2023 foi estimada em 171,3 milhões de sacas, performance que, caso se confirme, representará um incremento de 1,7% em comparação com a mesma produção global da safra anterior de 2021-2022, a qual foi de 168,5 milhões de sacas do 60kg.

Neste mesmo contexto objeto desta análise, convém ressaltar que o consumo global em 2021-2022 atingiu um volume físico equivalente a 175,6 milhões de sacas, volume que representou um crescimento de 0,6% em relação ao mesmo período anterior.

E, com relação à previsão do consumo para a safra atual em curso (2022-2023), estima-se que a demanda mundial deverá alcançar em torno de 178,5 milhões de sacas de 60kg, o que representará um acréscimo de 1,7% ante o mesmo período anterior. E, caso tal consumo se efetive, o mercado de café deverá passar por mais um ano de déficit na oferta mundial, algo em torno de 7,3 milhões de sacas de 60kg.

Vale ressaltar que os dados estatísticos do desempenho da cafeicultura em nível mundial, ora em destaque nesta análise e divulgação, constam do Relatório sobre Mercado de Café – abril 2023, da Organização Internacional do Café – OIC, documento que se encontra disponível na íntegra no Observatório do Café, do Consórcio Pesquisa Café coordenado pela Embrapa Café.

Merece também esclarecer que a OIC procede aos seus registros oficiais e avaliações da cafeicultura mundial considerando que o ano-cafeeiro compreende o período entre os meses de outubro a setembro, nas quatro grandes regiões cafeeiras do planeta: América do Sul, Ásia & Oceania, América Central & México e África.

E, adicionalmente, que a OIC classifica os cafés verdes, no caso, da espécie Coffea arabica, em três tipos: ‘Naturais Brasileiros’, ‘Suaves Colombianos’ e ‘Outros Suaves’; e, em complemento, os cafés da espécie Coffea canefora em ‘Robustas’.

Neste contexto, os dados estatísticos do setor, em nível mundial, exclusivamente do mês de março de 2023, conforme constam do Relatório sobre Mercado de Café – abril 2023, registram que as exportações globais de grãos verdes desse mês totalizaram um volume físico equivalente a aproximadamente 10,9 milhões de sacas de 60kg, das quais 3,08 milhões de sacas foram de grãos verdes dos Naturais Brasileiros, 960 mil sacas de Suaves Colombianos, além de 2,11 milhões de sacas de Outros Suaves. E, por fim, que as exportações de grãos verdes dos Robustas somaram 4,74 milhões de sacas de 60kg, em março de 2023, totalizando assim o volume global mencionado anteriormente.

Por fim, vale também destacar que a participação do café solúvel nas exportações globais, de todas as formas do produto, foi de 10,1% (média móvel de 12 meses), também tendo como referência apenas o mês de março de 2023. E ainda que o Brasil foi o maior exportador de café solúvel, com a venda ao exterior de volume físico correspondente a 320 mil sacas no mês em tela, para os países consumidores.