Proibida de participar de licitações públicas no Brasil até junho de 2021, punida por não prestar serviço ao Banco do Brasil, a PRODUSERV venceu concorrência de quase R$ 40 milhões de reais, ofertando preço 40% abaixo da cotação real para o fornecimento de ‘mão de obra’ à Secretaria Estadual de Fazenda.

ENTENDA O CASO

Para cumprir o acordo com MPE que passou a exigir a separação da mão de obra dos serviços de software, o Governo do Estado abriu Pregão licitando os serviços. Venceu a Produserv (conf. Ata do Pregão 01/2020) que derrubou o preço que girava em torno de R$ 60 milhões para R$ 39,970 milhões/ano, se comprometendo em fornecer mão de obra para dar suporte ao desenvolvimento das ações fazendárias no MS.

ADMINISTRAÇÃO IGNORA

Ao longo do pregão várias empresas concorrentes apontaram irregularidades que acabaram ignoradas pela secretária estadual de Administração e Desburocratização, Ana Carolina Araújo Nardes, mesmo tendo sido ela alertada pelas demais concorrentes de que a Produserv “não possuía a Certidão Nacional de Débitos Trabalhistas”.

Outras denúncias seriam de que “A Produserv estaria envolvida com “sete” processos trabalhistas por não quitar dívidas com trabalhadores em vários estados, segundo fontes dos seguintes TRTs: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região -SP; TRT-17ª Região: Espírito Santo; TRT-15ª Região: Campinas-SP e TRT-9ª Região: Paraná.

INCAPACIDADE FINANCEIRA

A empresa paranaense , Araucária-Pr, também foi acusada de “inconsistência de capacidade financeira e falta de 3 anos de experiência”: exigência do edital. Outra inconsistência: “O balanço financeiro da Produserv foi assinado por um ‘técnico em contabilidade’ quando a Lei de Licitações exige “balanço seja assinado por um Contador”. A “GO12 Tecnologia da Informação” denunciou a apresentação de documentos “sem” autenticação.

Outra irregularidade ignorada pela Secretaria de Administração do Estado: “A Produserv Serviços Eirelli está PROIBIDA de firmar contrato com o poder público, segundo Lei Federal, por ter sido incluída no “Cadastro Nacional de Empresas proibidas de licitar com a administração até 27 de setembro de 2021”.

Ao ignorar todos os alertas a Secretaria de Administração, de certa forma, já havia beneficiado a Produserv noutro contrato firmado com a Sanesul. .

Também, ignorou-se recomendações como: consulta obrigatória ao Portal da Transparência, que deveria ser ‘obrigatória’ para os secretários estaduais no zelo ao dinheiro público. Por essa recomendação a Produserv “Está proibida até o dia 7 de junho de 2021 de firmar qualquer tipo de contratação com o Governo Federal”, além da punição com base na Lei das Estatais, por não cumprir o previsto no contrato celebrado entre ela e o Banco do Brasil.

CALOTE EM TRABALHADORES

Sem certidões negativas da Justiça do Trabalho – o que indica “calote” a trabalhadores – outra mazela da empresa seria o não cumprimento de contratos. Falou-se até que, os baixos preços praticados, somente seriam possíveis caso os impostos federais fossem sonegados.

Documento que mostra impedimento da empresa contratar até 2021…

CALOTE NA SANESUL

O contrato firmado entre a Sanesul com a Produserv foi suspenso pelo TJMS. Inicialmente por decisão monocrática do des. Divoncir Schreiner Maran. O caso também foi julgado na 1ª Câmara Cível que acatou “ipisis literis” a decisão da liminar concedida.

VISITA À NOSSA REDAÇÃO

Na manhã de sexta-feira (10/07) o Sr. Luiz Carlos Ribeiro, diretor-comercial da PRODUSERV esteve em nossa redação rebatendo todas as acusações contra a empresa, prontificando-se a apresentar uma “Nota Técnica de Esclarecimento”. O documento com 4 páginas e assinatura ilegível chegou à nossa redação às 16:01h. Devido ao tamanho das explicações BOCA DO POVO resolveu publicá-la em nosso site www.bocadopovonews.com

“Na “NTT” a Produserv afirma estar legalmente habilitada, sem qualquer impedimento para contratar com o Ente Público, após a fase recursal do processo licitatório, se confirmada nossa idoneidade, nos comprometemos a prestar os serviços licitados com o mesmo esmero e profissionalismo já prestado a vários entes federais estaduais e municipais”.

Voltaremos.

