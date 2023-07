Produtividade de milho aumenta em Mato Grosso; safra é de 50,1 milhões de toneladas

O novo balanço aponta que o rendimento da safra foi reajustado com produtividade para 112,68 saca/hectare, acréscimo de 2,39% ante a projeção divulgada mês passado. A colheita prossegue em Mato Grosso.

“Essa maior projeção de produtividade para a safra se deu em razão do bom desenvolvimento das lavouras até o final de junho, segundo relatos” de fontes do instituto. Além disso, os rendimentos das áreas que estão sendo colhidas vêm confirmando as expectativas de incremento até a última sexta-feira (30).

“Dessa forma, com a manutenção da área e reajuste na produtividade do ciclo, a produção foi aumentada para 50.14 milhões de toneladas, alta de 6,69% ante o mês passado e 14,39% em relação ao fechamento da safra 21/22”, conclui o instituto, no boletim divulgado ontem.