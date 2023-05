Produtividade média dos Cafés do Brasil equivale a 28,9 sacas por hectare em 2023

A produção total estimada dos Cafés do Brasil, país que é o maior produtor, exportador e segundo maior consumidor do produto, em nível mundial, para esta safra de 2023, incluindo as duas espécies de café, arábica e conilon, está prevista para atingir um volume físico equivalente a aproximadamente 54,94 milhões de sacas de 60kg. Tal quantitativo, se confirmado, representará um aumento de 7,9%, em relação à produção de café de 2022, a qual foi de 50,92 milhões de sacas de 60kg.

Tendo como referência os números oficiais da safra de café disponíveis no mês de abril, os quais estão sendo objeto desta divulgação e análise, constata-se que a produção de café da espécie de arábica será de 37,43 milhões de sacas, numa área de 1,5 milhão de hectares e produtividade média de 24,8 sacas por hectare, o que representa um aumento de 10,2% em relação à produtividade média da safra anterior.

E, neste mesmo contexto, quanto à produção do café conilon, cuja safra foi calculada em 17,5 milhões de sacas numa área de 394,3 mil hectares, a produtividade média estimada corresponderá a 44,4 sacas por hectare, ou seja, uma variação negativa de 5,1%, tendo como base o mesmo período comparativo.

Nesse contexto, vale ressaltar que os cafés brasileiros são produzidos nas cinco regiões geográficas do País. Caso seja estabelecido um ranking dos seis maiores estados produtores de café, exclusivamente em relação à área total de produção que, neste ano de 2023, é de 1,9 milhão de hectares, constata-se que Minas Gerais, maior estado produtor de café da Federação, ocupa uma área 1,1 milhão de hectares, o que corresponde a aproximadamente 58,2% da área em produção no País.

Na sequência deste ranking, destaca-se o segundo maior estado produtor, Espírito Santo, que ocupa uma área de produção de 392,8 mil hectares com lavouras em produção, o que equivale a 20,6% da área em produção. Em terceiro colocado, figura o estado de São Paulo, com 175,8 mil hectares (9,2%); Bahia, em quarto lugar, com 98 mil hectares (5,1%); Rondônia, com 65 mil hectares (3,4%); e, em sexto colocado, o Paraná, com 27,1 mil hectares (1,4%). Os demais estados produtores de café completam a área total em produção no país, ou seja, aproximadamente 2% tendo em vista que a cafeicultura está presente nas cinco regiões geográficas, mas, em alguns estados, em menor escala.

Convém destacar que os números e dados que estão permitindo realizar esta análise constam do Sumário Executivo do Café – Abril 2023, da Secretaria de Política Agrícola – SPA, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA, documento que é publicado mensalmente e também está disponível no Observatório do Café do Consórcio Pesquisa Café, Rede Integrada de Pesquisa coordenada pela Embrapa Café.

Complementando esta análise dos dados da performance dos Cafés do Brasil, disponíveis em abril de 2023, em relação exclusivamente aos cafés da espécie arábica, verifica-se que a área em produção teve apenas um ligeiro acréscimo de 3,9%, enquanto a produção total apresentou um aumento de 14,4%, em comparação com o ano anterior.

Em complemento, em relação aos cafés da espécie conilon, se for feita esta mesma análise, abordando área em produção em 2023, em comparação com a de 2022, contata-se que a área em produção atualmente está estimada em 394,3 mil hectares, número que representa um pequeno acréscimo de 1,4% no cultivo. Em contraponto, a produção total dessa espécie terá um decréscimo de 3,8%, também no comparativo com a safra anterior.