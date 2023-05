Produtor musical Ninho teve rede social hackeada

Muito conhecido no mundo musical de Mato Grosso do Sul, o empresário Ninho do Entretenimento, já tem uma longa carreira e tem ganhado cada vez mais espaço e reconhecimento no meio artístico. Hoje, Ninho é considerado uma referência para quem produz música. Ele esteve envolvido na produção de grandes nomes do sertanejo como Munhoz e Mariano, Jads e Jadson e João Carreiro.

Esta semana o produtor foi vítima de mais um golpe cibernético onde teve Whatsapp e conta do Instagram hackeados. Os criminosos divulgaram através de seu perfil uma espécie de “Investimento com retorno imediato” onde as vítimas fariam um transferência de dinheiro para os criminosos na esperança de receber o valor dobrado.

Conforme O Contribuinte apurou, ao menos 7 pessoas caíram no golpe cibernético. Com Imagens de falsos perfis, criminosos divulgam para as vítimas a garantia de que outros interessados tiveram seus valores ressarcidos como combinado.

Meliantes tem preferência em hackear perfis de pessoas famosas usando a credibilidade das pessoas para garantir que o crime seja perfeito.

Ninho registrou um boletim de ocorrência e a polícia investiga o caso.