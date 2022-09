Começou a tramitar nesta quinta-feira (15) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Lei 236/2022 , que denomina Saul Silveira de Barros o trecho da rodovia estadual MS-474, que inicia no entroncamento da BR-267 até o cruzamento com a MS-384. Essa extensão liga o distrito de Alto Caracol à sede do município de Caracol.

Filho de Vicente de Barros Leite e Felicidade Silveira de Barros, Saul nasceu em 28 de fevereiro de 1926, na cidade de Bela Vista. Seus pais eram proprietários da Fazenda Soledade, onde Saul viveu com a esposa Elsa Bazzano de Barros, com quem teve dois filhos: Fernando Jorge de Barros e Jacqueline Maria Bazzano de Barros.

Em 1952, a família adquiriu a Fazenda São Fernando. Após a morte do pai, a Fazenda Soledade foi partilhada, iniciando um ciclo de 50 anos de muito trabalho, planejamento, oportunidade, progresso e dedicação.

Saul foi um dos primeiros moradores da região a comprar um automóvel. Na época, os familiares e amigos se juntavam para melhorar as condições da estrada, colocando estiva para transpor um atoleiro ou desvio, construindo mata-burro, consertando porteiras. Assim, as dificuldades eram amenizadas.

Amante da velocidade, Saul ficou bem conhecido na região. Surgiu, inclusive, a frase que alcançou o senso comum: “Cuidado com o Saul de Barros, corre muito e enxerga pouco”. O produtor rural faleceu no dia 5 de fevereiro de 2016.