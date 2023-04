Produtores ampliam venda de milho em Mato Grosso, mas preço baixa

O incremento é devido ao produtor estar mais voltado à comercialização, em função do bom desenvolvimento das lavouras e as previsões otimistas em relação ao clima.

O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária também informa que os preços negociados recuaram 2,20%, ante a fevereiro e fecharam o mês em R$ 54,82/saca.

No que se refere à safra 2023/24, as negociações estão com 2,51% do total esperado. Esse percentual está atrasado em 6,61 pontos percentuais ante a média das últimas cinco safras e 6,13 pontos percentuais em relação à safra 22/23.

Esse movimento é pautado pelo atraso nas vendas dos insumos, que reflete nas negociações em for- ma de barter, queda no preço do milho, além dos produtores estarem mais voltado para as vendas da soja. Por fim, o preço médio negociado ficou em R$ 47,72/saca, recuo de 2,26% ante a fevereiro.