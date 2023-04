Produtores de arroz vermelho apostam em tecnologia

Tecnologia para o controle de arroz vermelho resistente e outras gramíneas de difícil controle na cultura do arroz já está disponível no mercado.

A nova geração de sementes com alta tecnologia, foi apresentada durante a abertura da colheita do arroz Rio Grande do Sul, em fevereiro deste ano.

Uma novidade que promete estrutura genética tolerante aos herbicidas para atender à necessidade do produtor de o controle de plantas daninhas e aumentar a produtividade.

As cultivares já estão sendo usadas no Sul do Brasil. Segundo pesquisadores, foram 8 de anos de análises para desenvolver a espécie que já chegou às lavouras no Rio Grande do sul e Santa Catarina.

No entanto, o agricultor ainda tem muito o que descobrir sobre essa novidade. A orientação de técnicos é que para atingir a esperada alta da produtividade das sementes, é importante ter ciência que uma série de práticas agronômicas precisam ser adotadas, como um bom planejamento de plantio e um acompanhamento sistemático da lavoura para assegurar os resultados.