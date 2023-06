Produtores do Panamá visitam o Brasil de olho na genética bovina

De olho no mercado brasileiro, uma comitiva de 40 produtores de leite do Panamá visitou a maior central de biotecnologia do mundo, ABS, em Uberaba (MG). Eles conheceram de perto a bateria de Touros Leite, e também o laboratório IntelliGen, responsável pela produção da genética sexada Sexcel, o laboratório de embriões, e o núcleo NEO de doadoras, que dá origem à linha de embriões NEO Premium.

A comitiva foi recebida pela Coordenadora de Comércio Exterior da ABS, Paula Waeny, e pelo Coordenador de Produto e Atendimento ao Cliente Leite, Fernando Rosa. “As necessidades dos produtores do Panamá, esse país tropical muito próximo do Equador, são as mesmas de boa parte do Brasil. Por isso a visita é tão importante para esses produtores. Eles conheceram de perto todo o avanço das raças zebuínas leiteiras, e querem levar essa genética para o Panamá”, ressaltou Fernando Rosa.

O produtor panamenho, Ruben Cabrera, se surpreendeu. “Adquirimos muito conhecimento durante a visita. O Brasil é uma referência em genética e tem ajudado muito o nosso país a se desenvolver. A ABS é pioneira e estamos seguros de que com essa genética vamos continuar avançando no Panamá”, destacou.

“Essa experiência agregou muito para nós, que estamos interessados na inseminação artificial e fertilização in vitro. Ficamos surpresos com a qualidade dos animais. É uma genética realmente diferenciada”, comentou outro visitante, Júlio Antônio.

A visita faz parte de um tour técnico organizado pela Agrotrip no Brasil. “A visita atendeu perfeitamente as expectativas dos produtores. O Panamá é um país quente e úmido e eles encontraram na genética brasileira, principalmente nas raças zebuínas, as possíveis soluções para as dificuldades que enfrentam por lá”, avaliou Henrique Brinckman, da Agrotrip.

“Nossos animais têm muito a agregar aos produtores panamenhos. Além da genética sexada, dos embriões, temos uma bateria de touros que atende às necessidades de qualquer produtor. Seguimos à disposição dos produtores do Panamá, inclusive através de nosso distribuidor no país deles”, ressaltou a Coordenadora de Comércio Exterior da ABS, Paula Waeny.