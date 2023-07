Produtores são capacitados para uso de pá carregadeira melhorando atividades no campo

Estar preparado para o uso correto de um equipamento faz toda a diferença, principalmente, quando se trata de maquinário que exige conhecimento específico para manuseio e tem alto custo de aquisição. A pá carregadeira, que é amplamente utilizada no campo como uma força extra em diversas aplicações, é assim.

Ivanil de Camargo Nemet, da Associação Três Barras, sabe bem. Nascido e criado no ambiente rural ele sabe da importância de se ter um equipamento que potencialize as tarefas do dia a dia. “A gente vem agradecer a Sidagro, que em parceria com Senar e a Escola Agrícola trouxeram esse curso para nós. Um excelente curso para operar essa máquina que veio para atender a região. Estamos muito felizes, conseguimos fazer três operadores aqui. Só temos a agradecer e queremos mais, porque maquinário novo tem que ter operador bom”, conclui.

Usada no transporte de materiais, curvas de nível, limpeza de estradas, construção de barragens, carregamentos e abastecimento de solo, o maquinário faz toda a diferença nas atividades diárias da agricultura familiar. Por isso, desenvolver as competências relativas à operação, verificando as condições mecânicas e executando as tarefas seguindo a legislação, normas e procedimentos técnicos e de qualidade, são fundamentais para a saúde e segurança dos produtores.

Entendendo isso, a Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem (Senar), capacitou um grupo de produtores da agricultura familiar da Associação Gameleira e da Associação Três Barras para o uso de pá carregadeira. Servidores da Sidagro também foram capacitados.

A pá carregadeira faz parte de um total de 24 equipamentos e implementos agrícolas (trator, plantadeira de mandioca, pá carregadeira, microtrator, distribuidor de insumos e carretas agrícolas) adquiridos com recursos provenientes de emendas parlamentares da bancada federal de Mato Grosso do Sul, totalizando um investimento de R$ 1,905 milhão.

“Esse curso é mais que prepara nossos produtores para uso dos diversos equipamentos que a Sidagro concede o uso de cessão aos produtores rurais contribuindo para melhorar a mecanização nas hortas urbanas e rurais, trazendo mais agilidade nas atividades e reduzindo o tempo de trabalho dentro das comunidades agrícolas”, comenta conforme explicou Adelaido Vila, secretário da Sidagro.

As comunidades, associações e cooperativas que quiserem participar de algum curso de aprendizagem pode procurar a Sidagro e fazer o pedido para a formação. É importante que os interessados se inscrevam no Cadastro Municipal do Produtor. O cadastro objetiva otimizar o processo de atendimento, acompanhando e controlando os serviços prestados junto aos produtores da área urbana e rural, em especial, da agricultura familiar.

Através desse levantamento, a Sidagro poderá auxiliar de forma mais efetiva na organização das cadeias produtivas, atendendo as 25 comunidades rurais da agricultura familiar, que somam 1.070 famílias. Dentre os serviços ofertados pela Secretaria, destaque para disponibilização e coordenação da utilização de patrulhas mecanizadas auxiliando no preparo de solo e plantio de diversas culturas; capacitação e difusão de novas tecnologias, com treinamentos e cursos para profissionalização dos produtores familiares; entre diversas ações que visam fomentar o agronegócio.

Mais informações ligue 4042-0497 ou venha até a Sidagro – que está localizada na Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 263 – Chácara Cachoeira.