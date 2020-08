Por: William Farias

O Professor de Educação Física Bruno Nóbrega (40), é um homem de muitas iniciativas. Com um largo trabalho social desenvolvido em Campo Grande ele faz a diferença na vida de muita gente.

Com mais de “vinte” projetos sociais ativos nesta Capital o seu trabalho virou referência nacional pela abrangência junto a população por demonstrar amor e respeito ao próximo.

PROJETOS

Entre seus mais de 20 projetos destacam-se: Escola Pública de Futebol, Uniformizou Projetos, Baby Fut, Escola de Campeões, Ex-jogadores para o mercado de Trabalho, Palestras Antitabaco, Chuteiras Solidárias, Mochilas Solidárias e por último o Varal de Máscaras, realizado para pessoas carentes da região do bairro Canguru.

Recentemente Bruno realizou o “Drive-Thru” que arrecadou mais de uma tonelada em alimentos que foram distribuídos entre famílias carentes de Campo Grande.

Em parceria com dentistas de Campo Grande ele conseguiu montar vários kits higiênicos que foram entregues na periferia da cidade.

PRÉ-CANDIDATO

Com as eleições deste ano e disposto a fazer mais pela população campo-grandense, Bruno Nóbrega colocou seu nome a disposição como pré-candidato para disputar uma vaga na nossa Câmara Municipal.

Durante entrevista à Difusora/FM-101.9 na quarta-feira (29/07), Bruno Nóbrega entregou-se ao povo como candidato à renovação camarária no sentido de resgatar valores da boa política.

“Campo Grande precisa de propostas novas e novos caminhos que foquem diretamente a população com mais seriedade, transparência e trabalho social”, disse ao jornalista B. de Paula Filho no Programa Boca do Povo.

Assista a entrevista na integra: