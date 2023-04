Professor é detido acusado de assediar aluna em MS

Professor (51) é levado para a delegacia após assediar e apalpar aluna de 14 anos em sala de aula em Mato Grosso do Sul. O crime foi flagrado por câmeras de videomonitoramento dentro da sala.

A aluna procurou a psicóloga do colégio bastante nervosa relatando que o professor pediu para ela ficar após a aula para falar sobre uma atividade. Ele se colocou atrás da carteira da menina e passou a acariciá-la nos ombros.

O professor ainda teria feito perguntas para a aluna, como: “qual o número do seu sutiã?”. Além de perguntar se ela gostava da sua boca. O homem ainda teria passado as mãos em suas pernas e virilha e apalpou os seios da adolescente.

Depois do relato da adolescente, A diretora da instituição de ensino após o relato da aluna chegou as câmeras de segurança das salas de aula, flagrando a conduta do professor. A polícia foi acionada e o homem encaminhado a delegacia.