PORTO MURTINHO-MS (Correspondente) – Um professor da rede municipal de 28 anos foi preso após investigações da polícia acusado de estupros contra alunas. Uma vítima de 13 anos foi identificada, mas outras alunas teriam sido abusadas pelo professor. Segundo a Polícia Civil, a investigação começou há duas semanas, quando a menina teria desaparecido. Foi apurado que ela fugiu de casa para ir até a residência do professor, com quem estaria se relacionando há aproximadamente um ano. De acordo com as investigações o suspeito teria mantido relações com outras alunas, usando da profissão para seduzir as adolescentes. A autoridade policial do município representou pela prisão do acusado. O mandado foi expedido sendo cumprido pelo SIG (Setor de Investigações Gerais). O investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia de Porto Murtinho e será encaminhado à custódia da AGEPEN.