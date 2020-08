Durante a Operação contra a pedofilia a polícia prendeu ontem (12) no bairro Ana Maria do Couto um musico e um professor de educação que assistia vídeos de crianças dançando nuas. Em depoimento ele declarou que faz tratamento há oito anos. Na casa onde ocorreu a prisão foram apreendidos dois notebooks, dois celulares onde o acusado usava para baixar e compartilhar os vídeos e fotos de crianças e adolescentes. Ele já havia baixado mais de 30 vídeos de pornografia infantil. De acordo com informações o professor atuava desde de 2008 nas redes municipais de ensino e desde de 2006 na rede estadual ministrando aulas a crianças e adolescentes.