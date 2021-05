A justiça decretou a prisão preventiva do professor de educação física (32) acusado de estuprar ao menos cinco meninas entre 12 e 13 anos. As alunas realizavam atividades extracurriculares em uma instituição beneficente de Campo Grande.

INVESTIGAÇÃO

O professor se tornou alvo após uma aluna encontrar imagens pornográficas em seu celular. Ela então o denunciou para os responsáveis da organização que procuraram a polícia. Ele foi detido na quarta-feira (5).

APURAÇÕES

No decorrer das apurações dos fatos cinco adolescentes de 12, 13 e 14 anos foram identificadas como vítimas do professor. Os abusos ocorriam na sala de informática. Ele inclusive filmava as meninas fazendo sexo oral. Segundo Delegada Franciele Candott “o professor é uma pessoa muito carismática, que conversava para ganhar a confiança das pessoas”. Para ganhar a confiança das alunas “ele chegava a compartilhar a senha da Netflix para conquistar as alunas”.

APREENSÃO

As equipes da delegacia especializada nesta quarta-feira (5) cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do investigado. No imóvel foram apreendidos três notebooks e o celular do professor. Nos aparelhos eletrônicos foram encontrados vídeos dos atos sexuais e fotos sensuais das adolescentes. Além da apreensão de objetos sexuais que ele usava para estuprar as vítimas.

VÍTIMAS

As vítimas são alunas de uma instituição beneficente que atende crianças carentes com prática de esportes, aulas, informática e atividades extracurriculares. Lá, o acusado trabalhou por sete anos no total. Ele inclusive chegou a ser demitido em 2015, mas foi recontratado pouco tempo depois. Ele ministra aulas em uma escola de tênis localizada no bairro Itanhangá Park.

SUSPEITO

O suspeito foi ouvido e alegou que houve consentimento por parte das vítimas, mas como são todas menores de 14 anos, ele irá responder por estupro de vulnerável. Ele também responde pelo crime do Art. 241-B do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente): Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

ANTECEDENTES CRIMINAIS

De acordo com informações policiais há 6 anos foi desligado da instituição por ter abusado sexualmente de uma aluna, menor de idade. Na época dos fatos foi acusado de obrigar a menor a tirar a roupa e masturbá-lo. Ela o denunciou e o professor foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, mas conseguiu recorrer em liberdade.

“O que mais espanta é que ele foi demitido em 2016 porque mexeu com uma menina na sala de informática e foi registrado boletim de ocorrência, ele foi condenado e mesmo assim a gerente na época o recontratou e lá ele ficou por mais 6 anos”, lembra à delegada. Segundo ela, a responsável na época acreditou no professor e não na vítima. Em 2019 ele voltou a ser demitido, mas “por problemas administrativos”.

O caso é investigado pela Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).