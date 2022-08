Com o tema “Discricionariedade Judicial”, o Professor Doutor Georges Abboud fará a Aula Magna da Pós-Graduação em Direito Processual Civil da Faculdade Insted, nesta sexta-feira (5), às 19 horas. O Presidente Bitto Pereira foi convidado e estará presente no evento, que tem apoio da OAB/MS. Toda a programação do curso pode ser vista no link.