Foi realizada no Auditório CEFOR – Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, a Cerimônia de Premiação da etapa de Campo Grande da Copa FEEMS de Futsal Escolar. O vereador professor João Rocha, participou da entrega das medalhas, aos estudantes-atletas vencedores da Copa.

O destaque da competição foi a Escola Municipal Antônio José Paniago que chegou nas finais nas categorias masculino e feminino.

A 1ª Copa FEEMS de Futsal Escolar foi organizada pela Federação Escolar de Esporte do Mato Grosso do Sul (FEEMS) nos meses de junho e julho por meio do Programa de Apoio as Federações (PAF) da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) em parceria com a Divisão de Esporte, Arte e Cultura (DEAC).

A cerimônia de premiação contou a presença do atual conselheiro da FEEMS Marco Aguilera representando o Presidente Emerson Ramos, o coordenador da FEEMS Wilson Anderson, a responsável técnica pelo futsal da FEEMS, Vanessa Borges, o diretor do DEAC, Marcos César de Paula Ribeiro e o vereador Professor João Rocha.