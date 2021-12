No dia 11 de dezembro, o Vereador Professor Juari, juntamente com sua equipe, ofereceu apoio ao evento solidário Natal Encantado, que ocorreu no Jardim Carioca. Com objetivo de promover um dia de alegria para a população do bairro, a festa recebeu na praça Nelson Trad, aproximadamente 1000 crianças de todas as idades e suas famílias.

Foram organizadas montagens de camas elásticas, escorregadores infláveis, animação com som eletrônico, entre outras atividades recreativas aos moradores da região oeste da capital. Outra atração para a criançada ficou por conta do espetacular Homem Aranha, que divertiu a todos com suas brincadeiras, gincanas e danças, envolvendo cada pequenino no mundo da imaginação.

Através de doações, foram arrecadados insumos para a distribuição de cachorros quentes, refrigerantes e diversos brinquedos. “Não há nada que possa se comparar ao brilho no olhar dessas crianças, um pequeno gesto para alguém que ajuda pode representar um momento ímpar para quem recebe essas doações”, declarou Juari.

Juari acrescentou que outras regiões da cidade receberão seu apoio e serão contempladas com doações de brinquedos antes do natal.

“Fazer o Bem Sempre” é um movimento que conta com diversos voluntários, que articulam-se de maneira filantrópica com intuito de obter recursos para assistir aos mais necessitados. Fora da esfera política, um movimento assim alcança a população de um modo mais prático e garante soluções para necessidades imediatas daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade.