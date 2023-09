Professor Juari cria rede de apoio às famílias que possuem filhos com deficiência.

Amanhã, dia 02 de setembro, às 14h30, na Escola Municipal Professora Elizabel Maria Gomes Salles será palco do lançamento do projeto União pela Inclusão – UP!

Trata-se de um projeto de inclusão de iniciativa do vereador professor Juari que atenderá às famílias que possuem filhos com deficiência. O projeto abrangerá atendimento psicológico, acolhimento familiar, oficinas multidisciplinares e toda uma rede de apoio com enfermeiros, professores e voluntários, que estarão todo fim de semana proporcionando atendimento gratuito em regiões distintas de Campo Grande.

O primeiro atendimento acontecerá amanhã, no lançamento, à Rua São Gregório, 451 – Vila Santa Luzia.