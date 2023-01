Na última quarta-feira (25), o vereador Professor Juari reuniu-se com representantes da gestão municipal de Campo Grande, para discutir o cumprimento do reajuste do piso salarial dos professores que atuam na Educação de Campo Grande. O imbróglio teve início a partir de novembro passado, quando o Executivo Municipal não pagou à categoria o reajuste previsto para aquele mês.

Desde então, o sindicato que representa os professores (ACP-MS) vem conversando com a Prefeitura, a fim de que o acordo seja cumprido em sua totalidade. A Comissão de Educação e Desporto da Câmara Municipal de Campo Grande também acompanha o caso e cobra soluções do município.

Após a reunião, o presidente da Comissão de Educação, vereador Professor Juari, informou que o Executivo se comprometeu a pagar a parcela de reajuste de 10,39%, referente ao mês de novembro de 2022. “Estou do lado da Educação, os professores podem contar com este parlamentar. Precisamos permanecer unidos para termos nossos direitos respeitados”, afirma Professor Juari.

A situação do Executivo Municipal tornou-se mais complexa a partir da recente decisão do Governo Federal de estabelecer 14,9% de reajuste no piso nacional dos professores para o ano de 2023. Dessa forma, a Prefeitura de Campo Grande terá que buscar medidas para cumprir o acordo firmado com a categoria no ano passado e também conceder o reajuste deste ano.

O vereador Juari informou também que irá acompanhar de perto cada decisão tomada que afete a vida dos profissionais da Educação: “Este ano será de muito trabalho. Agora é hora de mostrar que a Educação está em primeiro lugar. Professor é prioridade e merece uma remuneração digna”.

Estão agendadas para a próxima semana novos encontros com a Prefeita e representantes da pasta da Educação, para que seja definido o prazo de pagamento do valor de reajuste referente a novembro de 2022.

O trabalho do vereador Professor Juari pode ser acompanhado nas redes sociais (@professorjuari). Além disso, para entrar em contato com o gabinete do parlamentar, está disponível o whatsapp (67) 99616-5999 ou por meio do site www.professorjuari.com.br.