Professor Juari presta homenagem à comunidade surda da Capital

Na última quarta-feira (14), a Câmara Municipal de Campo Grande realizou Sessão Solene, para prestar homenagem a todos que se comunicam e se expressam em Língua Brasileira de Sinais (Libras), com a outorga da Medalha Legislativa “José Ipiranga de Aquino”.

Durante a solenidade, professor Juari fez questão de enfatizar o papel vital da comunidade surda e a necessidade de promover a inclusão e a acessibilidade linguística para todas as pessoas surdas. Ele destacou que a valorização e o respeito aos surdos vão além da mera acessibilidade física, envolvendo também o reconhecimento de sua identidade cultural.

“Neste encontro tão especial, celebramos e refletimos sobre como podemos continuar promovendo a inclusão e a acessibilidade para todos. Essa homenagem é um lembrete do nosso compromisso contínuo de construir uma sociedade mais igualitária e justa, onde todos tenham a oportunidade de se expressar e participar plenamente”, enfatizou o professor.

Entre os homenageados do professor Juari estava presente a mestra Sonia Rocha Lucas que se expressou dizendo a importância desse evento aos representantes usuários da Libras da Comunidade Surda, diante dos desafios para a promoção da inclusão e acessibilidade linguística da pessoa surda, efetivando o direito comunicacional do surdo. “Reunir uma parcela expressiva da comunidade surda neste evento, principalmente após a restrição social provocada pela pandemia da covid 19, fez florescer o sentimento de pertencer, relembras das nossas origens como comunidade e fortalecer os laços para lutarmos por mais políticas públicas para os surdos da nossa cidade e de nosso estado”, disse a mestra.

Outra homenageada foi a professora do Centro de Capacitação de Profissionais e de Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS, Tauane Pereira Lopes.

“Foi uma honra ser homenageada, participar desse momento que ficará marcado na história das pessoas surdas, tenho uma imensa gratidão à comunidade surda na qual me acolheu, me ensinou e me ensina até os dias de hoje, essa língua tão rica”, enfatizou a professora.

Carlos Magno Leonel Terrazas, membro da comunidade surda, emocionou a todos ao se expressar em Libras em nome dos homenageados. Ele enfatizou a importância da inclusão da Libras e a relevância da união com a comunidade surda. Maurícia Oliveira de Aquino, filha de José Ipiranga de Aquino, também participou do evento, compartilhando as obras de seu pai. Ela enfatizou a influência positiva que ele em vida e a importância de continuar seu legado na promoção da inclusão e da Libras.

Quem foi José Ipiranga de Aquino.

A Medalha “José Ipiranga de Aquino” presta homenagem ao primeiro líder da comunidade surda de Campo Grande, José Ipiranga de Aquino. Ele estudou no Instituto Nacional de Educação do Sul (INES) no Rio de Janeiro durante sua juventude e, ao retornar, trabalhou no jornal “O Matogrossense” até sua aposentadoria. José Ipiranga de Aquino tornou-se líder de maneira natural e espontânea, sendo constantemente procurado pela comunidade surda em busca de educação, informações, orientações e língua de sinais. A homenagem foi instituída pela Resolução nº 1.372/2023, de autoria do vereador Tabosa, proponente da solenidade.