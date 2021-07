A decisão foi publicada hoje no diário Oficial de Justiça, sendo que os desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça revisaram a pena e condenaram a 12 anos de prisão o professor de educação física (35) denunciado pelo estupro de aluno de 9 anos. No primeiro julgamento, da 7ª Vara Criminal de Competência Especial, ele foi sentenciado a apenas um ano em regime aberto.

O caso aconteceu em junho de 2015, quando o suspeito trabalhava como professor substituto em escola municipal de Campo Grande.

Conforme a denuncia, o professor em momento que estava a sós com a criança teria “passado a mão” nele, por dentro da roupa. Na primeira vez, a criança pediu para o autor parar e em resposta ouviu que “era uma brincadeira”. Ele chegou a oferecer cartas de “bafo” para o garoto não contar a ninguém. No entanto, assim que ficou sozinho de novo, voltou a cometer o crime.

Consta ainda que o professor foi denunciado pela criança, a Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) investigou o caso, e foi levado a justiça pelo crime. Na primeira, o professor acabou condenado a um ano de reclusão em regime aberto por praticar atos libidinosos, além do pagamento de R$ 1 mil em indenização a vítima. Ganhou ainda o direito de recorrer da pena em liberdade. Mas o Ministério Público recorreu da decisão para pedir a condenação por estupro de vulnerável, crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. O caso foi analisa pelos desembargadores da 2ª Câmara Criminal, que consideram as provas do crime e a autoridade do réu sob a vítima.