Professor Rinaldo Modesto sugere emenda coletiva para ajudar Apae

Na manhã desta quarta-feira (19), o deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos) fez uso da tribuna para pedir apoio dos deputados na destinação de uma emenda coletiva para atender o Centro Especializado em Reabilitação e Oficina Ortopédica da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), de Campo Grande.

Além de ser especializado em reabilitação, o centro realiza diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva. “É uma referência para a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência física e intelectual em Mato Grosso do Sul. Recebi ontem a diretoria da Apae, que clama por ajuda dos deputados. No momento, não está havendo cirurgia ortopédica e muitas crianças estão sendo prejudicadas, uma vez que a condição patológica se agrava e consequentemente não permite que frequentem a escola”, explica o deputado.

Professor Rinaldo tem sugerido o empenho de R$ 50 mil em emendas de cada deputado. Ele lembrou que em outras Legislaturas emendas coletivas já ajudaram o Hospital do Câncer, a Maternidade Cândido Mariano e o Hospital São Julião. “As demandas na área da saúde são grandes e não conseguimos atender nem 20% do que chega aos nossos gabinetes. Ontem o governador Eduardo Riedel nos informou que o Executivo já estuda aumentar o valor das emendas parlamentares”.