O vereador Professor Riverton (DEM) apoia a inclusão dos profissionais de imprensa no grupo prioritário para a imunização contra a Covid-19, em Campo Grande. “O meu mandato já conseguiu algumas vitórias na inclusão de grupos para a vacinação contra a Covid-19. Os profissionais de educação, as lactantes sem distinção de idades e conseguimos parcialmente a inclusão de jovens de 12 a 18 anos com comorbidades. Vamos encampar essa luta em favor dos jornalistas que também estão na linha de frente contra a Covid-19, trazendo informações e esclarecendo as fakes news que tanto são disseminadas nesse período de pandemia”, explica o parlamentar.

O Sindjor-MS (Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso do Sul) vem pedindo apoio para que a categoria seja incluída na vacinação contra a Covid-19. Pelo Decreto Federal 10.288 de março de 2020, os profissionais de imprensa estão incluídos como essencial no combate à pandemia do coronavírus.

Nesta sexta-feira (25), representantes do Sindjor-MS estiveram na Câmara Municipal de Campo Grande pedindo apoio dos parlamentares para que a categoria possa ser incluída no grupo prioritário na capital Morena.