Professor Riverton celebra 6ª posição em pesquisa para vereador em Campo Grande

Na nona pesquisa para vereadores de Campo Grande, realizada entre 1º e 4 de setembro de 2024, o Professor Riverton PP conquistou a 6ª posição. O levantamento, registrado no TSE sob o nº MS-02342/2024, foi conduzido pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência e ouviu 2.000 moradores das sete regiões urbanas e zonas rurais da cidade. A pesquisa tem um intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 2,2%.



O professor Riverton, que já ocupa uma das 29 cadeiras da Câmara Municipal desde a eleição de 2020, expressou sua alegria com o resultado. “Estou muito feliz com a 6ª posição e agradeço imensamente a todos que têm apoiado nossa campanha. É gratificante ver que nosso trabalho está sendo reconhecido e que as pessoas estão aderindo à nossa proposta.”



Sua trajetória é marcada por superação e resiliência. Abandonado aos 11 anos, Riverton passou por momentos difíceis após a morte de seus pais adotivos e encontrou apoio na Casa Dom Bosco. Lá, a educação foi sua tábua de salvação. Formou-se em Educação Física e, após uma carreira como professor, entrou para a política em 2016. “Nunca imaginei estar onde estou hoje. A educação realmente transformou minha vida, e eu me dedico a retribuir todo o apoio que recebi,” afirma.



Professor Riverton também é apresentador de um programa de rádio aos domingos, no momento se ausentou por conta da campanha e regras eleitorais. Ele e apaixonado em promover a educação como ferramenta de mudança. Casado e pai de dois filhos, e permanece comprometido com o bem-estar e o desenvolvimento da comunidade de Campo Grande.