Professor Riverton destaca atenção à saúde da Capital durante inauguração do Centro de Referência da Mulher

Com atendimento voltado às mulheres e crianças, a Prefeitura Municipal de Campo Grande inaugurou nesta sexta-feira (15) o Saúde Delas, Centro de Referência da Mulher – Atendimento Materno Infantil. O serviço inédito no âmbito da Rede Municipal de Saúde e ofertará desde consultas especializadas a exames das mais diversas especialidades, com foco no cuidado materno-infantil.

O vereador professor Riverton (PSD) participou da solenidade e exaltou a atenção da Prefeitura, ao desenvolvimento social da Capital. “Nossa prefeita Adriane Lopes está atenta e trabalhando por setores importantes, como a saúde, comprovada por ações como hoje, onde as mulheres e crianças terão um atendimento especializado. Isso é desenvolvimento, é qualidade de vida para nossa população”, afirmou.

Com 10 consultórios e três salas de exames, o espaço que inicia seu funcionamento em outubro de 2023, absorverá os atendimentos que até então eram realizados no CEAM (Centro de Atendimento à Mulher) e CEI (Centro de Especialidades Infantil), ambos serviços que funcionam em locais distintos.

De acordo com a prefeita Adriane Lopes, foram avaliadas as necessidades da população e por isso o Centro de Referência foi criado. “Quando chegamos na gestão, pensamos em estudos e soluções para atender os principais anseios da população. Sou mulher e mãe e entendo as dificuldades que as mulheres enfrentam em busca de atendimento especializado para elas e seus filhos e por isso destacamos a importância desse espaço”, avaliou.

Entre os atendimentos estão previstos para as crianças, consultas em homeopatia, cirurgia, reumatologia e otorrinolaringologia pediátrica, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, nutrição, educação física e enfermagem. Já para as mulheres, serão disponibilizadas consultas em gestação de alto risco, mastologia, urologia, climatério, planejamento familiar, nutrição, enfermagem e ultrassonografia.

A qualidade na saúde pública foi exaltada pelo secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, que assegurou melhorias para as unidades de saúde da Capital. “A partir de hoje esse é o padrão que queremos nas nossas unidades de saúde. A população merece serviço de excelência no SUS”, destacou.

Os atendimentos no Saúde Delas ocorrerão mediante encaminhamento das Unidades de Saúde, de acordo com a necessidade da paciente. O Centro de Atendimento está localizado na Rua José Ramão Cantero, n° 103 – Vila Manoel da Costa Lima.

