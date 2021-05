PESQUISA APONTA PROFESSOR RIVERTON COMO SEGUNDO VEREADOR MAIS ATUANTE

Pesquisa do Instituto de Pesquisas, realizada entre dias 10 e 13 de maio, aponta o vereador professor Riverton (DEM) como segundo parlamentar mais bem avaliado da Capital, ficando atrás apenas do vereador Carlão (PSB). Dos 1.200 entrevistados, 3,42% apontaram professor Riverton entre os mais atuantes, enquanto o primeiro colocado alcançou 4,08%.

“Mesmo com os limites impostos pela pandemia, mantenho uma rotina com os moradores de todas as regiões, além de projetos e iniciativas voltadas à educação, minha principal bandeira de trabalho, sem deixar de atender outras áreas essenciais. Na última semana, viabilizei junto à ministra Tereza Cristina, emenda de R$ 1 milhão para a saúde da Capital, entre outras conquistas”, avalia o vereador.

Nas últimas semanas, Riverton apresentou projeto que reconhece a atividade física como essencial durante o período pandêmico, aprovado por unanimidade, e encaminhou ofícios requerendo criação de Plano de Cargos e Carreiras para os administrativos da Educação Municipal. A vacinação dos profissionais da educação, iniciada há duas semanas, foi defendida por ele, que buscou apoio no Estado e em Brasília para que o segmento recebesse a imunização, para que a retomada das aulas presenciais se tornem mais próximas e seguras.