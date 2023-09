Professor Riverton homenageia educadoras dedicadas à inclusão da pessoa surda

Inclusão e reconhecimento a quem fomenta uma sociedade mais igualitária foram os principais objetivos da Sessão Solene de outorga da Medalha Legislativa “José Ipiranga de Aquino”, promovida pela Câmara Municipal de Campo Grande e que homenageou na noite desta quarta-feira (13), quem se comunica e se expressa em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Defensor da inclusão nos mais variados setores sociais, o vereador Professor Riverton (PSD) homenageou duas profissionais que dedicam a vida à promoção da linguagem de sinais e da visibilidade das pessoas surdas. “Essa homenagem tem grande relevância, pois, volta a atenção à importância da disseminação da linguagem de sinais e reconhece a atuação efetiva de membros da sociedade que lutam pela inclusão e respeito às pessoas surdas”, avalia o parlamentar.

Formada em Fonoaudiologia, Pedagogia e Letras/Libras, com especialização em Educação Inclusiva, Raquel de Camargo Sousa tem ampla experiência nas áreas da educação e saúde. Intérprete da Língua Brasileira de Sinais, possui várias qualificações e desde criança se interessou em aprender a comunicação gestual para interpretar as ações da igreja que frequentava. “Libras é o motivo da minha vida profissional e aos 12 anos despertou em mim a vontade de aprender para poder comunicar com os surdos que frequentavam a igreja, onde atuei como intérprete durante anos. Aos 18 anos fui chamada para trabalhar na Rede Estadual de Ensino e na faculdade pude estudar toda a área clínica e pude partilhar com os colegas a importância da Língua de Sinais como primeira língua da pessoa com surdez. Fico imensamente feliz em receber essa homenagem do Professor Riverton e a dedico a toda a comunidade surda que lutou e luta por esta causa”, relata emocionada.

Formada em Letras/Libras e pós-graduada em Educação Especial, Elisa Ferreira Paulino Borges perdeu a audição aos oito meses de vida, o que não a impediu de se graduar e constituir família. Casada e mãe de uma filha ouvinte, celebra as alegrias e conquistas e tem uma importante trajetória na Rede Municipal de Ensino e na Educação Superior. Também é líder do Movimento das Mulheres Surdas de Campo Grande e colaboradora da Associação da Família, Amigos e Profissionais e da Pessoa Surda. “Agradeço por este momento, por esta homenagem tão importante para mim e para toda a comunidade surda”, relata.

Libras – A Linguagem Brasileira de Sinais é uma língua de modalidade gestual-visual, onde é possível se comunicar através de gestos, expressões faciais e corporais. É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão desde 2002, devido a Lei n° 10.436, sendo uma importante ferramenta de inclusão social.

A medalha concedida durante a solenidade da Câmara Municipal da Capital recebe o nome de “José Ipiranga de Aquino”, pois ele foi o primeiro líder da comunidade surda de Campo Grande. Estudou no Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) no Rio de Janeiro, ao retornar a Campo Grande trabalhou no jornal “O Matogrossense” até se aposentar. Tornou-se líder de maneira natural e espontânea, pois a comunidade surda o procurava sempre, carentes de acesso à educação, informações, orientações e até mesmo de Língua de Sinais.

