Nesta quinta-feira (28), às 18h30, o vereador Professor Riverton (DEM) realiza live para prestação de contas das ações realizadas durante sua viagem à Brasília nesta semana.

O parlamentar se reuniu, nos dias 26 e 27, com o senador por Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trad, com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participou de videoconferência com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e visitou o Ministério da Saúde.

As reuniões tiveram como objetivo, buscar apoio para a proposta de inserir os profissionais da Educação de Campo Grande, no grupo inicial prioritário de vacinação contra a Covid-19, para assim, assegurar retorno mais ágil e seguro às aulas na Capital. O vereador também buscou emendas para melhorias estruturais do setor, além de debater iniciativas para o desenvolvimento da agricultura familiar em Campo Grande.

Serviço:

Live vereador Professor Riverton

Data: 28 de janeiro de 2021 (quinta-feira), às 18h30

Canal: Facebook/ProfessorRiverton