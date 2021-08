O vereador Professor Riverton (DEM) votou a favor do projeto de Lei 10,238/21 que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito da linha de Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) e dá outras Providências. O projeto foi votado na sessão desta quinta-feira(19) na Câmara Municipal de Campo Grande. “Sou professor há mais de 20 anos. Fui eleito pela bandeira da Educação e sou defensor da Educação de excelência e do tamanho dos nossos sonhos e, por isso, sempre vou votar em prol da minha categoria e esse investimento aprovado pela Câmara de R$14 milhões para a reforma e ampliação de oito EMEIs tem meu apoio. Sei que temos outras escolas que precisam de reforma e lutarei para que todas as escolas sejam assistidas.”, explica o parlamentar.

Segundo o professor Riverton ,esse pedido de investimento vai ser empregado na reforma e ampliação das EMEIs Jardim Talismã, São Conrado, Anache, Inápolis, Nathália, Nasser, Radialista e Oliveira III, além de várias áreas da cidade como drenagem, asfalto, reforma de UPAS(Unidade de Pronto Atendimento) e escolas. “Sei que vai ser bem empregado e por isso votei sim para autorizar esse investimento, pois sei que é para o desenvolvimento da nossa Capital. Com esse investimento vamos atender cerca de mil alunos”, argumenta Professor Riverton.

O pedido de autorização é para contratar empréstimo de R$ 95 milhões que utilizado em várias áreas como obras de drenagem e pavimentação, reforma de praças, escolas e UPAS. Desse montante, R$ 27,5 milhões, será aplicada em obras de pavimentação e contenção de enchentes. Cerca de R$ 22,5 milhões serão para serviços diversos, que incluem a reforma da Praça do Rádio Clube; Praça Aquidauana e o Horto Florestal; adequação do espaço multiuso do Ginásio Guanandizão; restauração da Escola Municipal Isauro Bento Nogueira, no distrito de Anhanduí; reforma e ampliação de prédios públicos e construção de sete parques infantis adaptados.

Desses 95 milhões de reais, R$ 16 milhões serão empregados na construção de casas populares e aquisição de software. Para conclusão, reforma e ampliação de escolas e Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil), serão reservadas R$ 14 milhões.

Para reforma e ampliação de UPAs e CRSs (Centros Regionais de Saúde), serão destinados R$ 10 milhões. O projeto ainda prevê a construção de um Cras (Centro de Referência em Assistência Social) para a população em situação de rua na ordem de R$ 4 milhões. Para a construção da UPA Veterinária centro de triagem para cães e gatos e aquisição de material permanente, foi destinado o valor de R$ 700 mil reais.

Para o professor Riverton, o desenvolvimento da nossa Capital só depende de nós, pois o futuro não vem planejado, nos que temos que construir e nos mover.