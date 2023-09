Professor Riverton está entre os três vereadores mais atuantes da Capital, aponta pesquisa

O mandato sério e participativo do vereador Professor Riverton (PSD) coloca o parlamentar em destaque junto à população.

Segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira (18) pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência, Professor Riverton figura entre os três vereadores com melhor desempenho pelo campo-grandense, com 3,5% de aprovação entre os dois mil entrevistados. “Nosso trabalho é pautado no compromisso com o desenvolvimento da cidade e para isso, mantenho uma rotina diária de visitas aos bairros, de diálogo aberto e contínuo com as pessoas. Faço questão de ver, ouvir e acompanhar cada demanda, sempre em busca daquilo que as pessoas realmente necessitam e agradeço a confiança. Essa pesquisa nos motiva a seguir em frente e trabalhar com muito mais ânimo”, enfatiza o vereador.

De acordo com a publicação, a pesquisa foi realizada entre os dias 10 a 16 de setembro deste ano e, trata-se de um levantamento do tipo quantitativo, ou seja, por amostragem, com aplicação de questionário estruturado em entrevistas com abordagem pessoal domiciliar, tendo intervalo de confiança de 95% e a margem de erro máxima estimada foi de 2,75% para mais ou para menos.

Foram entrevistados moradores das sete regiões urbanas de Campo Grande: Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo.

