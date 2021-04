Professora aposentada de 46 anos foi presa na manhã desta sexta-feira (9) por equipes do Batalhão de Choque na MS-040 com 91 Kg de cocaína avaliada em mais de R$ 2 milhões. De acordo com informações preliminares a prisão ocorreu por volta das 7 horas. A docente foi abordada na estrada próximo a Santa Rita do Pardo. Após os policiais revistarem o veículo localizaram o entorpecente. A droga seria levada para Brasilândia segundo a professora. Presa ela foi encaminhada a Cepol e responderá pelo crime de tráfico de drogas. O entorpecente foi encaminhado a DENAR onde foi registrado a ocorrência.