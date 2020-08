A professora Shirley Paulla, é um dos nomes que está cotado para a disputa eleitoral de 2020. Ainda como pré-candidata a vereadora por Campo Grande, Shirley Paulla apresenta um currículo cheio de experiências profissionais e muitos trabalhos sociais realizados.

Formada em Letras com pós-graduação em Psicopedagogia, a professora de Língua Portuguesa da Rede Estadual de Ensino do Mato Grasso do Sul, lecionando há mais de duas décadas no ensino básico em Campo Grande, nesse ano decidiu disputar uma vaga na Câmara Municipal, na tentativa de representar a comunidade. Hoje ela é pré-candidata.

DEDICAÇÃO AO TRABALHO

Durante os últimos dez anos a professora se dedicou a exercer além de sua disciplina, uma nova filosofia educativa nas escolas onde trabalha, elaborando e desenvolvendo projetos de inclusão social em sua comunidade, resgatando a população considerada excluída por muitos, para participarem dos projetos com seus alunos, na intenção de que eles repassassem a verdadeira problemática existente em sua vida na busca pela sobrevivência num país tão desigual. E assim transformando o cenário escolar em um ambiente de experimentação, criação e descoberta sobre a realidade de muitos da comunidade.

INCLUSÃO SOCIAL

Buscando informar e esclarecer sobre a problemática local, a professora trabalha de maneira a comover e sensibilizar os discentes, fazendo aflorar o lado humano deles; saindo do conhecimento teórico da sala de aula para ensinar na prática o verdadeiro significado da palavra inclusão social. “É um privilégio conviver com as diferenças. Com esses projetos eu acredito que o preconceito é cortado pela raiz”, disse.

MORENINHAS

Em 2006, a professora Shirley Paulla levou o projeto sobre inclusão social para as escolas das Moreninhas, sendo as Escolas Estaduais: Waldemir Barros da Silva, Professora Célia Maria Náglis e Arlindo de Sampaio Jorge.

“Meu objetivo foi sensibilizar os alunos na questão de inclusão social. Nessa filosofia educativa o que realmente vale é adotar práticas criativas nas salas de aulas e adaptá-las ao projeto pedagógico da escola. Mudar é difícil, mas a recompensa vem com a resposta positiva dos alunos” comentou Shirley.

PROJETOS

Com o tema da inclusão social, em uma entrevista com os alunos, os cadeirantes da comunidade puderam expressar suas dificuldades, preconceitos, discriminações e desrespeito que sofrem por algumas pessoas em seu dia-a-dia.

Entre os vários projetos da professora, o que levou os alunos das escolas das Moreninhas a enxergarem a realidade, foi a visita que fizeram em bairros pobres de Campo Grande, onde moram pessoas carentes. Neste projeto a visão dos alunos foi ampliada em relação as várias problemáticas da sociedade.

Em 2009, a professora e seus alunos, desenvolveram outro projeto incluindo os catadores de materiais recicláveis no qual foi abordado a importância deste trabalho para a sustentabilidade do planeta e as condições desumanas que eles enfrentam para trabalharem honestamente.

E para concluí-lo, dessa vez a visita dos alunos aconteceu em um aterro sanitário; oportunidade essa que o significado da palavra inclusão social se destacou, pois mostrou aos alunos que devemos respeitar os trabalhadores sem exceções, e a todas as pessoas independente de sua condição social.

Shirley conta que em todos os projetos de inclusão social havia a ação de arrecadação de alimentos não perecíveis, feita pelos alunos na comunidade, que eram destinados aos entrevistados, como forma de agradecimento pela participação deles, e objetivando também a importância de sermos solidários a todos. “Devemos ser solidários. Descobri que essas ações valem mais do que muitas palavras” disse um dos alunos.

Segundo Shirley, esta é uma das formas de construir cidadania, de conscientizá-los a terem o compromisso de lutar por um futuro melhor através da educação e entenderem a importância do ensino em sua formação intelectual e profissional. O projeto também visa despertar nos jovens o sentimento de amor e respeito ao próximo. “Eu os provoquei para que percebessem as injustiças e as desigualdades sociais existentes, tornando-os capazes de terem atitudes mais justas, honestas e humanas ao longo da vida”, Finalizou.

Confira os projetos da professora no canal do youtube:

Projeto Pessoas Carentes X Um incentivo à luta por um futuro melhor no #BOMDIAMS

Watch this video on YouTube

Shirley Paulla