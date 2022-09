Após análises no perfil dos 397 candidatos a deputado estadual, especialistas em políticas públicas afirmam que Elza Fernandes, do PSD, é a candidata mais preparada para assumir uma das 24 cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Longe das amarras e dos conchavos que permeiam a política do Estado, Elza Fernandes tem um perfil técnico e está preparada para colocar em prática projetos eficazes que vão proporcionar mudanças e qualidade de vida das pessoas, seja na área da saúde, da educação, segurança pública, esporte, cultura e dentre outros.

Prova do seu potencial político e do seu perfil técnico, foi o trabalho desempenhado por ela à frente da Secretaria Municipal de Educação (Semed), onde juntamente com sua equipe desenvolveu projetos que se tornaram leis e referência para os 79 municípios do Estado, como o “Programa Valorização da Vida”, que já atendeu mais de 50 mil alunos em escolas de Campo Grande.

Diferente das “raposas da velha política”, Elza Fernandes representa a renovação, a força do trabalho, a responsabilidade, a força da mulher e o compromisso de levar dignidade ao povo Sul-mato-grossense.

Propostas

Ainda conforme análises feitas por especialistas, professora Elza Fernandes é a candidata que tem as melhores propostas e que vão de encontro com as necessidades do povo Sul-mato-grossense. Confira aqui algumas de suas propostas.