Professores de Educação Física da REME de anos finais participam de formação prática

Para troca de ideias e experiências, 220 professores de Educação Física da Reme (Rede Municipal de Ensino) de Campo Grande, que lecionam para alunos do 6º ao 9º ano, participam de formação continuada prática, durante esta semana, na Escola Municipal José Rodrigues Benfica.

A formação começou na segunda-feira (18) e encerra na sexta-feira (22), sendo dividida em dez turmas. Os encontros têm previsão de encerramento em outubro e sempre com atividades práticas.

“Estamos no módulo 4 e a formação começou em junho. Nós passamos nas unidades escolares e ouvimos qual era a necessidade dos profissionais, eles queriam algo mais prático, então assim o fizemos, entretanto, há também a parte teórica feita pelo Moodle. Os próprios professores são os ministrantes da formação”, explica o técnico da Divisão do Ensino Fundamental e Médio, Gildiney Alencar..

Sirlei Barbosa da Silva foi diretora da Reme durante 19 anos, mas este ano, decidiu voltar para sala de aula na Escola Municipal Professora Ione Catarina Gianotti Igydio. Ela é professora de Educação Física e fala como a formação ajuda no trabalho diário com os alunos. “Quando comecei a lecionar, não tínhamos formações como essa e eu acho de extrema necessidade, porque houve uma progressão no ensino e a gente precisa acompanhar. Os alunos pedem novidades e a formação nos ajuda com isso”.

Matheus Bezerra de Souza leciona na Emei Maria Oliveira Lima, a partir do grupo 2. “A formação é boa porque a gente consegue trocar experiências. Por exemplo, uma aula de queimada que eu dou, outro professor faz de um jeito diferente e eu posso adaptar com meus alunos. A formação continuada é uma experiência incrível para gente que precisa ensinar as crianças”.

A professora Patrícia Lima leciona em quatro escolas da REME e tem mais de 300 alunos. “Eu participo das formações desde o começo e gosto muito, ainda mais quando são práticas, porque nós estamos nas quadras, ensinando os alunos. Na formação, a gente consegue trocar ideias e é maravilhoso, de muita aprendizagem”.

Márcia Tizzioto leciona em duas unidades, na Escola Municipal Professor Arassuay Gomes de Castro e Consulesa Margarida Maksoud Trad. Ela foi uma das ministrantes da formação continuada desta terça-feira (19). “Eu sou professora há 20 anos e como ministrante, posso compartilhar minha experiência. Hoje aqui, trouxe ensinamentos sobre vôlei e é muito interessante porque os outros professores compartilham as experiências deles comigo também”.