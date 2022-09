O Palácio Guaicurus, sede da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul (ALEMS), recebeu nesta segunda-feira (12) a visita de 51 pessoas, entre professores e estudantes da Escola Estadual Senador Filinto Müller, do município de Fátima do Sul, distante 239 km de Campo Grande. Durante a visita institucional, os estudantes, que são do Ensino Médio e em sua maioria têm 16 anos, foram encaminhados pela equipe da Gerência de Cerimonial para alguns pontos das dependências do Legislativo Estadual. O funcionário Bruno Serpa, da parceria Sociedade Educacional Juliano Fernandes Varela/ALEMS, também acompanhou e guiou a visita técnica.

Conforme o diretor da Escola, professor Jerônimo Rodrigues da Silva, a visita técnica integra o projeto educacional Conhecendo Mato Grosso do Sul. “Os alunos estudam o funcionamento dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, essa visitação é de suma importância para a formação dos nossos alunos, como cidadão e, agora, eleitores. Eles precisam entender como se forma uma Lei e o que isso pode e vai impactar na vida deles de forma econômica, ambiental, estudantil, entre outros aspectos”, enfatizou o diretor.

Professores e alunos conheceram o Plenário Deputado Júlio Maia, onde acontecem as sessões plenárias e são apresentados, discutidos e votados todos os projetos. Em seguida, eles conversaram com o gerente da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, Ben-Hur Ferreira. Na oportunidade, Ben-Hur destacou a importância do despertar da consciência política no jovem e apresentou as atribuições dos deputados estaduais. Para a estudante de 17 anos, Lavínia Barbosa Rocha, a iniciativa contribui para a compreensão de parte da política estadual. “É legal ver a construção do processo político em Mato Grosso do Sul, ainda mais neste ano. Nós temos um professor, o Wagner, que nos ensina sobre os deputados estaduais, governadores e destaca a importância dos Poderes”, explicou.

A professora Meire Kintschev, que ministra a disciplina História da Arte, pontua a importância da atividade prática para complementar o conteúdo desenvolvido na sala de aula. “Viemos conhecer o Parque dos Poderes, especialmente a Assembleia Legislativa, para os alunos entenderem como um projeto vira Lei e a importância do voto. O retorno da sala de aula é vivenciar a prática, a pesquisa, a análise e o pensar. Acreditar que podemos mudar a nossa concepção política”, salientou Meire.

Como professora de Artes, ela sugeriu aos alunos que observassem a estrutura e a arquitetura da sede da Assembleia Legislativa. “Incentivamos a observação por parte dos alunos, desde a saída da cidade até o nosso retorno. Eles observam paisagens, estradas, arquiteturas, etc. Vamos visitar um museu e o Bioparque Pantanal para complementar a visitação aqui na capital”, concluiu a professora.

Visita Institucional

Para agendar a visita institucional guiada é necessário entrar em contato com a Gerência de Cerimonial da ALEMS, por meio do contato: (67) 3389-6359/6232.