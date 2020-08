Servidores e professores da Escola Municipal Presidente “Médici” realizaram no sábado (08), o Drive-thru da Saudade. Seguindo as orientações para proteger a saúde de todos contra o Covid-19, os servidores ficaram em frente ao colégio com cartazes, faixas e músicas, alegrando e recepcionando os familiares de alunos que passavam pelo local com seus veículos. Conforme a diretora Jozicleia Porfírio, os pais foram avisados sobre o drive-thru, que é uma forma de matar a saudade daqueles que estão diariamente juntos e, atualmente, sem contato devido à pandemia. A equipe também distribuiu lembrancinhas para as crianças. “Nossos alunos abrilhantaram o Drive-Tru e foi muito gratificante para toda a equipe da Escola proporcionar um momento de acolhimento e alegria aos nossos estudantes. Essa foi uma forma de rever nossas crianças e reforçar as esperanças de dias melhores”, concluiu.