O trabalho, que já se tornou referência nacional, realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) está sendo destaque no Webinário: “SUAS e Programa Criança Feliz – A Primeira Infância em Foco! Relato de Experiências”. Organizado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), o evento acontece até esta sexta-feira (6), das 14 às 17 horas e pode ser acompanhado pelo link https://www.youtube.com/watch?v=k0Y9Ye9OYRo

O webinário apresenta relatos de várias cidades do Estado e propõe uma reflexão sobre o atendimento à Primeira Infância junto a Política de Assistência Social, oportunizando troca de experiências por meio das ações desenvolvidas em Mato Grosso do Sul.

No primeiro dia do evento, a equipe da Gerência de Proteção Social Básica da SAS abordou o modelo exclusivo de capacitação desenvolvido pelos profissionais da SAS para os visitadores que atendem às famílias inseridas no Programa na Capital. A gerente de Proteção Social Básica, Gizeli Motta do Prado, explicou que a metodologia desenvolvida pela equipe tem como foco uma capacitação permanente, onde uma vez por mês o visitador participa de uma atividade que visa discutir as dificuldades e a rotina do profissional, além de receber orientações de diversas áreas, promovendo uma intersetorialidade entre as várias pastas da gestão.

Já nesta sexta-feira, a equipe irá apresentar o projeto piloto que é desenvolvido na Capital desde 2008 e propõe uma intervenção humanizada nas Unidades de Acolhimento Institucional (UAI Bebê). O modelo consiste em sensibilizar os cuidadores para que atuem além da atenção básica, trabalhando os estímulos motores e sensoriais por meios de atividades lúdicas.

“É muito importante a participação nesses eventos porque podemos mostrar um trabalho de excelência, reconhecido pelo governo federal e que vem sendo aprimorado a cada dia”, ressaltou Gizeli.

Sobre o Criança Feliz

Criado pelo Governo Federal em 2016 e implantado em Campo Grande em 2017, o programa acompanha o desenvolvimento infantil integral na primeira infância (crianças de 0 a 6 anos de idade) e facilita o acesso da gestante, das crianças e de suas famílias às políticas e aos serviços públicos que necessitam.

Desde 2017, o serviço voltado às crianças abrigadas nas Unidades de Acolhimento Institucionais de Campo Grande se transformou em referência nacional devido a intervenção humanizada, que amplia o acesso às seguranças socioassistenciais garantidas pela política pública de Assistência Social.

As equipes englobam todos os 21 Cras para atender toda demanda do município. O objetivo é promover o fortalecimento de vínculos e o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. Desde 2017 foram realizadas mais de 80 mil visitas para usuários inscritos no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada

Fotos tiradas antes da pandemia