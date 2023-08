Programa “Boca do Povo” da Difusora/FM-101.9 arrecada mais de R$ 30 mil em campanha de uma hora

A Difusora Pantanal/FM 101.9, através do programa “Boca do Povo”, realizou uma comovente campanha em prol do pequeno Murilo de Lima (8), portador da síndrome de Duchenne.

A síndrome de Duchenne é uma doença genética que afeta principalmente os músculos, resultando em atrofia muscular progressiva e debilitante. Geralmente, os sintomas começam a se manifestar na infância e pioram ao longo dos anos.

No caso do Murilo, a situação era particularmente desafiadora, pois ele precisava passar por uma cirurgia em São Paulo para soltar tendões e reduzir a atrofia muscular causada pela síndrome. Essa cirurgia tem o potencial de melhorar significativamente a qualidade de vida e retardar a progressão da doença.

O jornalista B. de Paula Filho, liderou uma campanha emocionante para arrecadar fundos que cobrirão os custos da cirurgia tão necessária para Murilo. Durante uma hora de programa dedicado à causa, os ouvintes se mobilizaram e demonstraram generoso apoio. Incrivelmente, a campanha alcançou um resultado impressionante ao arrecadar mais de R$ 30 mil reais em doações.

SÍNDROME DE DUCHENNE

A síndrome de Duchenne é causada por uma mutação no gene DMD, localizado no cromossomo X. Por ser ligada ao cromossomo X, a doença é geralmente herdada da mãe, embora possa ocorrer também por mutações espontâneas. A conscientização sobre essa condição é essencial, já que ela impacta não apenas os indivíduos afetados, mas também suas famílias e comunidades.

CAMPANHA

A mobilização capitaneada pelo jornalista B. de Paula é um exemplo inspirador de como a mídia pode ser utilizada como poderosa ferramenta para conscientizar e sensibilizar o público despertando a solidariedade e consequentemente contribuindo de forma direta nas causas importantes.

Essa história mostra como a empatia e a solidariedade podem se manifestar de maneira prática e tangível, fazendo uma diferença significativa na vida de alguém que enfrenta desafios médicos complexos como os portadores da síndrome de Duchenne.

Ao apresentar histórias pessoais e informações sobre condições médicas como a síndrome de Duchenne, o rádio pode educar o público sobre questões de saúde e despertar empatia e compreensão.

Histórias tocantes e emocionantes como a de Murilo têm o poder de tocar o coração dos ouvintes, levando a uma resposta solidária. As pessoas muitas vezes se sentem motivadas a ajudar quando percebem que podem fazer a diferença na vida de alguém.

Essa história ressalta a importância de usar a influência midiática para fins altruístas e inspirar a participação da comunidade em causas que beneficiem a sociedade como um todo.

POUCO DIVULGADA

A síndrome de Duchenne é pouco divulgada, mas precisa de investimentos para retardar seu avanço e ao mesmo tempo proporcionar qualidade de vida aos seus portadores.

Por falta de providências e serviços médicos especializados crianças acabam muito cedo indo para cadeira de rodas e a doença passa a avançar de forma rápida.

No caso de Murilo ele ganhou qualidade de vida graças à insistência de seus pais em não aceitar que o filho fosse uma vítima a mais da doença.

*Por Daniele Silva, Jornal “JNE” de Aquidauana