Programa Bom de Bola, Bom na Escola da PMMS realiza jogos amistosos na Capital

Campo Grande (MS) – O programa Bom de Bola, Bom na Escola realizou na semana do aniversário de Campo Grande jogos amistosos alusivos aos 124 anos da Capital Morena, no centro Poliesportivo da Vila Nasser.

O programa atua em 10 polos, sendo em Campo Grande e municípios do interior do Estado, os quais possuem as maiores manchas criminais.

A Polícia Militar, através da DPCOM (Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos), está presente nestas regiões realizando a inclusão social e aproximação do policial militar com a comunidade através da premissa de polícia comunitária.

Os jogos comemorativos alusivos aos 124 anos da Capital do Ipês foram regados de diversão, recreação e inclusão social. A alegria dos jovens e adolescentes estava estampada em cada momento. A festividade contou com a participação do polo da região do Zé Pereira e da região do Buriti.

A Corporação está na vanguarda, quando se refere à atuação de programas sociais por todo o Estado, onde tem permanecido próximo das comunidades, do público infanto-juvenil e dos Conselhos Comunitários de Segurança atuando de forma preventiva e proativa.

A PMMS atua diretamente nas temáticas que se relacionam às dificuldades que envolvem o cenário da juventude atual. O Programa Bom de Bola, Bom na Escola existe há 14 anos conta com o total de 380 atendimentos diretos, em Campo Grande e 1.350 atendimentos indiretos às famílias dos alunos agraciados pelo programa.

Parabéns Campo Grande por mais um ano de existência e parabéns à Polícia Militar que proporcionou este momento aos jovens e atuou de forma preventiva, comemorando junto com a comunidade campo-grandense mais um aniversário da Capital Morena através dessa ação.

Assessoria de Comunicação da DPCOM